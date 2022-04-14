Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı! Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Manchester City
Son Dakika: Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

Atletico Madrid ile Manchester City'nin kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde maçta çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Atletico Madrid-Manchester City maçında gerginlikler yaşandı.

90. DAKİKADA FİTİL ATEŞLENDİ

Maçta 90. dakikaya girilirken Foden'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından saha karıştı.

Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu

İki takım arasındaki kavga büyük güçlükle yatıştırıldı.

Gözden Kaçmasın

Seçimi kazanırsa tercihi Nuri ŞahinSeçimi kazanırsa tercihi Nuri Şahin!Haberi Görüntüle

BOĞAZINA SARILDI, SAÇINI ÇEKTİ

Olaylarda Reinildo'nun Sterling'in boğazına sarıldığı görülürken Savic'in de rakibi Greaslih'in saçını çekmesi ekranlara yansıdı.

Hakem Ake ve Savic'e sarı kart gösterirken Felipe ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son Dakika: Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

Haberin Devamı

SIMONE'DEN ALKIŞLI PROTESTO

Son anlarda Manchester Cityli oyuncuların yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından Diego Simeone, alkışlarla durumu protesto ederken Wanda Metropolitano tribünleri de hocalarının hareketine uydu.

KENDİ OYUNCUSUYLA TARIŞTI

Simeone, son anlarda kendi oyuncusu Savic ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, saha içerisine kadar girince sarı kartla cezalandırıldı.

Gözden Kaçmasın

Sezonu kaybeden Galatasaray gençlerini kazanacakSezonu kaybeden Galatasaray gençlerini kazanacak!Haberi Görüntüle

TÜNELDE OLAYLAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından da gerginlik devam ederken tünelde yine arbede yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Grealish'in soyunma odasına gittiği esnada Savic, İngiliz oyuncunun peşinden gelerek olay çıkardı. Duruma polis müdahale etti.

RAKİPLERİNE TÜKÜRDÜ

Atletico Madrid oyuncusu Vrsaljko'nun, tünelde çıkan arbedede Manchester City oyuncularının üzerine tükürdüğüne dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Can Bozdoğan için karar zamanıBeşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar zamanı!Haberi Görüntüle

GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.

SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Manchester City

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin