Son Dakika: Atletico Madrid-Manchester City maçında saha karıştı! Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Atletico Madrid-Manchester City maçında gerginlikler yaşandı.

90. DAKİKADA FİTİL ATEŞLENDİ

Maçta 90. dakikaya girilirken Foden'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından saha karıştı.

Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu

İki takım arasındaki kavga büyük güçlükle yatıştırıldı.

Gözden Kaçmasın Seçimi kazanırsa tercihi Nuri Şahin! Haberi Görüntüle

BOĞAZINA SARILDI, SAÇINI ÇEKTİ

Olaylarda Reinildo'nun Sterling'in boğazına sarıldığı görülürken Savic'in de rakibi Greaslih'in saçını çekmesi ekranlara yansıdı.

Hakem Ake ve Savic'e sarı kart gösterirken Felipe ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haberin Devamı

SIMONE'DEN ALKIŞLI PROTESTO

Son anlarda Manchester Cityli oyuncuların yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından Diego Simeone, alkışlarla durumu protesto ederken Wanda Metropolitano tribünleri de hocalarının hareketine uydu.

KENDİ OYUNCUSUYLA TARIŞTI

Simeone, son anlarda kendi oyuncusu Savic ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, saha içerisine kadar girince sarı kartla cezalandırıldı.

Gözden Kaçmasın Sezonu kaybeden Galatasaray gençlerini kazanacak! Haberi Görüntüle

TÜNELDE OLAYLAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından da gerginlik devam ederken tünelde yine arbede yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Grealish'in soyunma odasına gittiği esnada Savic, İngiliz oyuncunun peşinden gelerek olay çıkardı. Duruma polis müdahale etti.

RAKİPLERİNE TÜKÜRDÜ

Atletico Madrid oyuncusu Vrsaljko'nun, tünelde çıkan arbedede Manchester City oyuncularının üzerine tükürdüğüne dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.

SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı