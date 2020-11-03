Son Dakika | Atletico Madrid, Kondogbia transferini açıkladı!
Atletico Madrid, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia'yı renklerine bağladığını açıkladı.
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer sezonu bitmesine rağmen Atletico, La Liga yönetiminden özel izin alarak Fransız orta sahayı transfer etti.
Atletico Madrid, transferin son gününde orta sahada oynayan Thomas Partey'i Arsenal'e satmıştı.
Geoffrey Kondogbia ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.
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