Son Dakika | Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesini feshetti! Tazminat gerçeği ortaya çıktı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan Diego Costa, serbest oyuncu konumuna geldi.

Diego Costa'nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

TRANSFERDE TÜRKİYE İDDİASI!

Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor. Öyle ki İspanyol basını da bu iddiayı sayfalarına taşıdı ve oyuncunun İstanbul'a transfer ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'e de yazılan Diego Costa'nın yerine düşünülen isim de belli oldu. AS'ın haberine göre, Atletico Madrid Diego Costa'nın ayrılması halinde planlarını hazırladı. İspanyol ekibi Costa'nın ayrılması durumunda Napoli'de forma giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmayı planlıyor.





SÖZLEŞMEDEKİ ŞOK TAZMİNAT MADDESİ: 23 MİLYON EURO

Bu arada İspanyol Cadena Cope radyosu Diego Costa'nın sözleşme fesih anlaşmasında tazminat maddesi olduğunu öne sürdü.



İddiaya göre Diego Costa, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'ya giderse Atletico Madrid'e yaklaşık 26 milyon euro tazminat ödeyecek. İspanyol golcü, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma giderse 5 milyon euro, herhangi bir ekibe imza atması halinde ise Atletico Madrid'e 3 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

''ÇİN VE BREZİLYA'DAN TEKLİFLER VAR''

İtalyan La Gazetta ise Diego Costa için Serie A'nın uzak bir ihtimal olduğunu belirtirken ''Çin ve Brezilya'da teklifler geldi. Costa ailesi birlikte değerlendiriyor.'' ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 215 maça çıkarken 83 gol, 36 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcunun adı Premier Lig takımları ile de anılıyor.

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