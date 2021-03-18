Son dakika: Atiba Hutchinson'dan Fenerbahçe yorumu: 'Şampiyonluk...'

Atiba Hutchinson'un açıklamaları şu şekilde

Derbi maçına çıkacağız. Bu maç şampiyonluk anlamına gelmez, önümüzde çok maç var. Uzun zamandır beklediğimiz bir maç. Sadece biz değil herkes bu maçı bekliyor. Bize kazandıracaklarının farkındayız. Odağımız 3 puan. Özgüvenimiz yüksek ama bu fazla özgüven anlamına gelmiyor. Her zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Galibiyet için gerekli her şeye sahibiz. Takım enerjimiz yüksek. Saha içinde ve dışında takım atmosferimiz yüksek. Henüz kazanılmış bir şey yok. Maç maç düşünüyoruz. Sezon sonu yaklaştıkça daha iyi hissediyoruz. Derbiler zor maçlardır. İki takımın da yeri kritik. Herkes kazanmayı isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici bir maç olacak. Şampiyonlukla ilgili yüzde vermek istemiyorum. Çok ileriyi düşünmeden maç maç devam ediyoruz.

"En üzüldüğüm maç..."

Kimse takımdan büyük değil. Biz bir hedef için buradayız. İyi bir arkadaşlığımız var. Çok önemli maçlar oynadık. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçı çok önemliydi. Geçen haftaki Başakşehir maçı da özgüven vericiydi. İç sahada kaybettiğimiz Trabzon maçını da üzüldüğüm maç olarak söyleyebilirim. İyi oynamıştık ama 3 puan alamadık.

Ben her zaman elimden geleni yapmak istiyorum. Savunmada da hücumda da bunu yapıyorum. Bu sezon çok savaşçı ve iyi oyuncularımız var. Başarıya aç oyuncular var. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Elimizden geleni hep aynı seviyede yapmaya çalışıyoruz. Attığım gollerde de düşüncem bu. Takıma katkı yapmak.

"Kariyerim için sezon sonu karar vereceğim"

Hocamızın benimle ilgili sözlerini duydum. Teşekkür ediyorum kendisine. Şu anda iyi hissediyorum. Sezonun bitmesine 2 ay kaldı. Şu anda hedefimize odaklıyım. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. Şu anda vücudumla ilgili bir şikayetim yok. İyi durumdayım. Sezon sonu kariyerime devam edip etmeyeceğime bakacağım. Futbolculuk kariyerim bittikten sonra Beşiktaş'ta antrenörlük olur mu bunu düşüneceğim.

İki çocuğum iki şampiyonluk gördü. Üçüncü geliyor ve ona da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum. Hedefimiz ve odak noktamız bu şekilde.

"Josef'in performansı beni rahatlatıyor"

Orijinal olarak pozisyonum 6 numara. Hücuma doğru zamanda çıkıp katkı vermeyi istiyorum. Duruma göre yapıyorum bunu. Hücumda çok kaliteli oyuncularımız var. Maçın içinde gerektiği yerlerde ileri çıkıp takıma katkı vermeye çalışıyorum.

Josef'in performansı beni ve tüm takımı üst seviyeye çıkarıyor. Hücuma çıkarken daha rahat hissediyorum o varken. Bütün hataları ve açıkları kapatan bir oyuncu. Çok akıllı bir futbolcu. O bölge için bütün özeliklere sahip. Takımı bir seviye ileriye taşıyor. Onunla oynamaktan dolayı mutluyum. Larin de diğer bütün oyuncularımız gibi elinden geleni yapıyor. Hücumda eksiklik hissettiğimizde o eksiği kapatıyor. Özgüveni yüksek. Bu seviyede oynaması mutluluk verici.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...