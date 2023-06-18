Son Dakika: Atiba Hutchinson'dan 'emeklilik' kararı!

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Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda PSV'den transfer olan ve sezonun bitimiyle siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı açıklanan Atiba Hutchinson, yeni bir karar daha aldı.

Kanadalı orta saha, ABD ile oynayacakları maç sonrası futbolcu olarak kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan Atiba, 27 gol ve bunun yanında da 37 asistlik istatistik yakaladı.

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DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Beşiltaşlı oyuncular, ligin son haftasındaki Konyaspor maçına ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya 13 numaralı arkasında Thank you Atiba yazılı tişörtlerle çıktı. Atibanın yeşil zemine ayak basmasıyla tüm takım arkadaşları Kanadalı oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Ayrıca ısınma hareketleri gerçekleştirmek için sahada bulunan Konyasporlu futbolcular da Kanadalı futbolcuya alkışlarla destek oldu.

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TRİBÜNLERDE PANKARTLAR

Siyah-beyazlı ekiple son maçına çıkacak olan tecrübeli futbolcu için saha içinde "Ayrılıklar da sevdaya dahil" pankartı açıldı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla son maçına çıkarken başkan Ahmet Nur Çebi, Kanadalı orta saha oyuncusuna teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Kanadalı orta saha sonrasında tek tek tribünlere davet edildi.