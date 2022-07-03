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Son dakika: Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

#Beşiktaş#Atiba Hutchinson#Transfer
Son dakika: Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaşta

Beşiktaş, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlı kulüp, 39 yaşındaki Kanadalı oyuncusuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz; 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) bir Türkiye Kupası (2020-21) ve Süper Kupa (2021) şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Atiba Hutchinson’a yeni dönemde başarılar diledi.

Son dakika: Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaşta

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#Beşiktaş#Atiba Hutchinson#Transfer

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