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Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcao'nun galibiyeti getiren golü)

#Radamel Falcao#Rayo Vallecano#La Liga

Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, üst üste 2. golünü Athletic Bilbao'ya attı ve takımına galibiyeti getirdi.

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La Liga'nın 6. haftasında Rayo Vallecano, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta Getafe'yi farklı yenen Vallecano, Bilbao deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Alvaro Garcia ve 90+6'da Radamel Falcao kaydetti. Bilbao'nun tek sayısı, 33. dakikada Pathe Ciss'ten (k.k) geldi.

Geçtiğimiz hafta Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta Getafe ağlarını havalandıran Falcao, bu hafta da 90+6'daki golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Rayo Vallecano puanını 10'a yükseltti. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

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#Radamel Falcao#Rayo Vallecano#La Liga