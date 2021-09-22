Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcao'nun galibiyeti getiren golü)

La Liga'nın 6. haftasında Rayo Vallecano, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta Getafe'yi farklı yenen Vallecano, Bilbao deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Alvaro Garcia ve 90+6'da Radamel Falcao kaydetti. Bilbao'nun tek sayısı, 33. dakikada Pathe Ciss'ten (k.k) geldi.
Geçtiğimiz hafta Vallecano formasıyla çıktığı ilk maçta Getafe ağlarını havalandıran Falcao, bu hafta da 90+6'daki golüyle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Rayo Vallecano puanını 10'a yükseltti. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.