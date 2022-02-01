Son dakika: Atalanta'nın gözü 3 Beşiktaşlı oyuncuda

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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Beşiktaş’tan üç futboluyu takibe aldı... Bergamo ekibinin yönetimi, siyah beyazlı takımdan Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan’ı izlemek üzere scout’larını İstanbul’a gönderdi. Daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen İtalyan scout’lar Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını da takip ederek bu üç isim hakkında notlar tutacak. Atalanta’nın scout’ları yaptıkları açıklamada “İyi yetişmiş, genç isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Biz raporlarımızı sunacağız, karar teknik heyetin” dediler.

Beşiktaş satışa sıcak bakabilir

Milli futbolcularımızdan Merih Demiral’ın kiralık olarak forma giydiği Atalanta Serie A’da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi’ne girme mücadelesi veriyor. Mavi siyahlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Atalanta’nın Beşiktaş’ta izlediği üç fut

bolcudan hangisi veya hangileri için teklif vereceği, bu teklifin ne zaman geleceği belirsiz. Beşiktaş cephesi ise bu üç futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakıyor. Siyah beyazlı ekip finansal fair play kurallarına uymak için değerini bulan tüm satış seçeneklerine açık durumda.