Son dakika: Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı

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İtalyan ekibi Atalanta, Juventus'tan kiralanan milli savunmacı Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sezon başında Juventus'tan kiraladığı Merih için 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu belirleyen Atalanta, yıldız stoperin başarılı performansı sonrası opsiyonu kullanma kararı aldı.

Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'nin olumlu rapor vermesinin ardından Merih'in bonservisini alan Atalanta, oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Atalanta formasıyla bu sezon toplamda 42 maça çıkan Merih, 2 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.