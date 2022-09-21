Son Dakika: Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen başladı!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Volkan Demirel!

Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı.

İLK DUYURU PAZARTESİ GÜNÜ GELMİŞTİ

Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiği ilk olarak Pazartesi günü açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Savaş ayrıca, "Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Salı akşamı da işbaşı yapacak Volkan Demirel hoca. Çarşamba günü de futbolcular dönmüş olacak ve ilk antrenmanlarına başlayacaklar. 1+1 opsiyonlu olarak anlaşmamız var. Onun kendi içinde şartları var. İnşallah camiamız için ve Türk futbolu için hayırlı olur." şeklinde konuşmuştu.

"SAYIN BAŞKANIMIZ MAÇLARA GELSİN, KOLTUĞUNA YASLANSIN VE RAHAT ŞEKİLDE MAÇI SEYRETSİN"

Volkan Demirel'in Atakaş Hatayspor'u yakın takip ettiğini belirten Lütfü Savaş, "Bütün maçlarımızı izlemiş. Bütün futbolcularımızın özelliklerini biliyor ve gelecek adına çok umutlu. Volkan hoca yönetici arkadaşlara; 'sayın başkanımız maçlara gelsin, koltuğuna yaslansın rahat bir şekilde maç seyretsin' demiş. Tabii ki bu onun ne kadar özgüvenli olduğunu, ne kadar Hatayspor’a çalıştığını ve ne kadar da umutlu olduğunu gösterir. Bu, bizim için sevindirici." demişti.