Son Dakika: Atakaş Hatayspor transferi resmen açıkladı! Samuel Ayomide Adekugbe...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Samuel Ayomide Adekugbe, Valerenga'da geçtiğimiz sezon 6 resmi maçta forma şansı bulabilmiş ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.