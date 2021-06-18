Son Dakika: Atakaş Hatayspor transferi resmen açıkladı! Samuel Ayomide Adekugbe...
Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Samuel Ayomide Adekugbe, Valerenga'da geçtiğimiz sezon 6 resmi maçta forma şansı bulabilmiş ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.🔴⚪@SamAdekugbe#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/AEOQDa2k7m— Hatayspor🇹🇷 (@Hatayspor_FK) June 18, 2021