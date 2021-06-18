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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Atakaş Hatayspor transferi resmen açıkladı! Samuel Ayomide Adekugbe...

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Son Dakika: Atakaş Hatayspor transferi resmen açıkladı! Samuel Ayomide Adekugbe...

Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Samuel Ayomide Adekugbe, Valerenga'da geçtiğimiz sezon 6 resmi maçta forma şansı bulabilmiş ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

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