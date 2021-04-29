MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
GeriFutbol Son Dakika: Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'ın genel durumunun iyi olduğu ve Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlandığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'ın genel durumunun iyi olduğu ve Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi