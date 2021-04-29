Son Dakika: Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'ın genel durumunun iyi olduğu ve Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır."