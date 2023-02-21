Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini duyurdu!

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın enkazının altında kalan Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan acı haber geldi.

Atakaş Hatayspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan söz konusu açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rönesans Rezidans'ın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Atakaş Hatayspor forması giyen futbolcu Christian Atsu'nun da cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gözden Kaçmasın Yüzüğünden teşhis edildi, DNA istendi Haberi görüntüle

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YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS ETTİ, DNA TESTİ YAPILDI

Aile, depremin ardından günlerce enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürmüş ve Adana’dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut’a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Taner Savut’un ağabeyi Ali Savut, Adana’ya giderek DNA örneği vermişti. Yapılan testlerin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olduğu tespit edildi. Öte yandan DNA testinden önce ağabeyinin, Taner Savut'u yüzüğünden teşhis ettiği belirtilmişti.

HATAYSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Başımız sağ olsun

Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.

Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

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VOLKAN DEMİREL: HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

"Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."

2002'DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Taner Savut'un Sakaryaspor'dan takım arkadaşı Hakan Olgun, 48 yaşındaki Savut için umudunu koruduğunu söylemişti ancak haber geldi.

7 Eylül 2002 yılında birlikte forma giydiği Taner Savut ile birlikte kaza geçirdiğini aktaran Olgun, “Sakaryaspor’da forma giydiğimiz dönemde Sivasspor maçına giderken Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında otobüsümüz şarampole uçtu. O kazada 6 kişi ölmüştü. Taner ile birlikte o kazadan sağ çıkmıştık. Taner’den ikinci bir iyi haber bekliyorum” demişti ama beklediği gibi olmadı.

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TANER SAVUT KİMDİR?

10 Ağustos 1974 İzmir doğumlu Taner Savut futbola 12 yaşında İzmirspor'un altyapısında başladı. Yine İzmirspor'da profesyonel olan Taner Savut daha sonra sırasıyla; Fenerbahçe, Göztepe, Siirt Jetpa Spor, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor formaları giydi. Bu takımlarda 18 yıl profesyonel futbol oynayıp, yaklaşık 500 resmi maça çıkan Taner Savut aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Sportif Direktörlük görevi yaptı. Toplamda 7 sezon olmak üzere, 5 sezon Alanyaspor, 2 sezon Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevi yürüttü. Taner Savut UEFA – B Antrenörlük Lisansı'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Direktörlük belgesine sahiptir. Taner Savut, Hatayspor'da sportif direktörlük görevini sürdürmektedir.

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FENERBAHÇE'DE OYNADI

Taner Savut 1997 yılında İzmirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli ekipte iki sezon boyunca top koşturan Taner Savut, 30 kez Fenerbahçe forması giydi. Sağ kanatta görev alan futbolcu 1999 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Siirt Jetpa Kulübü'ne transfer oldu.

VOLKAN DEMİREL'İN KORUDUĞU FENERBAHÇE KALESİNE GOLÜ VAR

Sarı-Lacivertli ekipten ayrıldıktan yıllar sonra Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye rakip olan Taner Savut, Alanyaspor forması ile şimdilerde Hatayspor Teknik Direktörü olan Volkan Demirel'in koruduğu kaleye bir de gol attı. 2007-2008 sezonu Türkiye Kupası'nda Alanyaspor sahasında Fenerbahçe 10-3 mağlup olurken Akdeniz temsilcisinin ilk golünü Taner Savut kaydetmişti.

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YILLAR SONRA HATAY'DA BULUŞTULAR

Kaderin cilvesi olsa gerek Taner Savut ve Volkan Demirel bu golden 15 yıl sonra Hatayspor'un başarısı için bir araya gelmişti. Hatay'ı vuran depremde Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut enkaz altında kalırken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel günlerce takım arkadaşından gelecek iyi haberi bekledi ancak Savut'un cansız bedeni dün enkaz altından çıkarıldı.