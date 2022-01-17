Son Dakika: Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı iddia! "Bu anlayışta devam edemez, Guardiola kendisi gelse..."

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez öne geçtiği mücadelede Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçen sarı kırmızılı ekip, 28. dakikada Van Aanholt ile penaltı kaçırdı. Ev sahibi takım, 43. dakikada Diouf'un penaltı golüyle skora denge getirirken ilk yarıda son sözü 45+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu frikikten söyledi: 1-2.

İkinci yarıya istekli başlayan Atakaş Hatayspor, 65. dakikada Kamara ile durumu 2-2 yaptı. Mücadelenin 79 ve 90+1. dakikalarında sahneye çıkan Lobjanidze ise müsabakanın skorunu belirledi ve takımına galibiyeti getirdi: 4-2.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray 27 puanla 13. sırada kaldı. Atakaş Hatayspor ise 35 puanla 3. basamağa yükseldi.

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SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?



GÜNTEKİN ONAY: SEZONUN EN İYİ MAÇIYDI

Sezonun en keyifli maçlarından birini izledik dün akşam... 6 gol, kaçan penaltı, pozisyonlar, iki takımın da sadece golü düşünen oyun anlayışları maçı güzelleştirdi.

Galatasaray, yeni teknik direktörü Torrent’in ilk maçında istekli ve hareketliydi. Geriden oyun kurma anlayışıyla başladı. Ancak savunmada çok ciddi sorunlar yaşadığı bir 90 dakika oynadı. Hatayspor, Özellikle Van Aarnholt’un savunduğu kanattan sürekli tehlikeler yarattı. Belli ki Domenec Torrent beklerin sürekli ataklara katılmasını istiyor. Fakat o bölgeden darbe yediği halde maç içinde tedbir almadı. Ayrıca iki bek aynı anda çıktığı zaman stoperler dışında geri dönüşlerde emniyet oyuncusu yok.

DOMENEC TORRENT BU ANLAYIŞTA DEVAM EDEMEZ

Torrent, Pep Guardiola’nın yardımcısıydı. Fakat şuna dikkat çekmek isterim ki, Guardiola beklerden biri hücumda çizgiye çıktığı zaman diğerini emniyet için ortaya çekiyor. Bunu yapmasının amacı geçişleri önlemek. Torrent bu anlayışta devam ederse buna benzer çok maç ile yüzleşmek zorunda kalır.

Dün Galatasaray’da sadece Kerem iyi futbol sergiledi ve harika bir frikik golü attı. Emre Kılınç da arzuluydu ve Hatayspor savunmasını zorladı.

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2 TAKIMIN SANTRFORLARI ARASINDA UÇURUM VARDI

Halil Dervişoğlu için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. Halil, bu seviyenin santrforu değil. Dün de sahada kayıpları oynadı.

Diğer tarafta Hataysporlu Diouf, ligin bana göre en iyi santrforu. Yüksek toplarda rakipsiz, çok zeki ve güçlü bir oyuncu, etrafındakileri ve arkasındakileri de oynatıyor. Galatasaray, kendi sahasında geniş alanlar bırakınca bu kez Saba Lobzhanidze sahneye çıktı. Ömer Erdoğan’ın takımı diri ve tempolu. Dün Galatasaray’ın zaaflarından iyi faydalanıp 4 gollü bir galibiyet aldılar.

BANU YELKOVAN: GUARDIOLA'NIN KENDİSİ GELSE ZOR

Galatasaray için bir teknik direktörden fazlası olan Fatih Terim’le yolların ayrılması, ayrılışın şekli ve sonrasındaki gelişmeler, takvim yılında 6 güne sığmış gibi görünen sürecin çok daha fazla hissedilmesine yol açtı ve bu maç, daha başlamadan salt bir puan ihtiyacının çok ötesinde anlam kazandı.

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GERGiN KONJONKTÜR

Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım arasında, her iki tarafın da kazanmak zorunda olduğu, Galatasaray için puan ihtiyacının çok ötesinde anlam ifade eden bu 90 dakika, normal bir ortamda takımla fazla çalışma imkanı bulamayan Domenec Torrent’in nasıl bir teknik adam olduğunu değerlendirmeye yetmezdi. Ancak takımın içinde bulunduğu son derece gergin konjonktür yüzünden İspanyol teknik adamın biraz olsun nefes alabilmek adına skorda ya da en azından oyunda gözle görünür bir değişiklik yapma zorunluluğu vardı. Olmadı.

KOLEKTiF HATALAR

Her iki takımın da önemli eksiklerle çıktığı maç, çok yüksek tempoda, kırmızı kart, penaltı, atılan ve kaçan goller ile her türlü aksiyonun olduğu bir mücadele sundu izleyenlere. G.Saray iki kez öne geçtiği maçta, başta İsmail’in bireysel, ama salt onun sırtına yüklenemeyecek kadar kolektif hatalar sonucu ‘Bu sezon daha yaşanacak ne kaldı’ diye düşünenlerin şaşkın bakışları altında, ilk kez 4 gol yiyerek kaybetti.

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BU DENKLEMDEN ÇIKILAMAZ

Guardiola’nın yanında bir hafta antrenman izlemeye gidenlerin özgeçmişlerine büyük harflerle bunu yazdıkları bir ortamda, dünyanın en iyi teknik direktörüyle 10 seneyi aşkın bir süre beraber çalışmak, oyun stratejisini şekillendirmesinde katkıda bulunmak, Türkiye’nin futbol ikliminde normal şartlarda en az birkaç aylık krediyi sağlardı. Ancak içinde bulunulan bu ortamda artık bu bile şüpheli... Değil eski yardımcısı, Guardiola’nın kendisi gelse, bu denklemin içinden çıkması zor.