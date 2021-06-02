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Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı!
Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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