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GeriFutbol Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı!

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı

Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı

 

Son Dakika: Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk transferini resmen açıkladı

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