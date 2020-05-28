Son Dakika | At yarışları başlıyor! Tarih açıklandı

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Mart'tan beri ara verilen at yarışları yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ülke ekonomisine ayda 200 milyon TL vergi geliri kazandıran koşuların yeniden başlaması at yarışı camiasında sevinçle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu ile Türkiye Jokey Kulübü’nün 83 gün ara verilecek olan yarışlar için nasıl bir takvim belirleneceği merakla bekleniyor.

İşte Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır.

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