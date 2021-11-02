Son Dakika: Aston Villa'dan Paulo Fonseca sürprizi! Brighton maçına kadar...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Dean Smith'in yerine Paulo Fonseca'yı göreve getirmeyi planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre; ligde son 4 maçını kaybeden Aston Villa'da teknik direktör Dean Smith'in koltuğu tehlikede. Yeni teknik adam arayışlarına başlayan Aston Villa'da ilk aday Paulo Fonseca olarak öne çıktı.
Söz konusu haberde, Aston Villa yönetimininin deneyimli çalıştırıcı ile temasa geçerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde resmi açıklamanın Brighton maçı öncesinde yapılmasının planladığı belirtildi.
Paulo Fonseca'nın ismi Aston Villa'dan önce Newcastle United ve Tottenham ile anılmıştı. Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, vatandaşı Vitor Pereira'nın göreve gelmesinden önce Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyordu.