Son Dakika: Aston Villa için İngiltere'ye giden Nicolo Zaniolo transferinde sürpriz pürüz! Galatasaray ve anlaşma...

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Aston Villa'nın Galatasaray'dan kadrosuna katmak üzere olduğu Nicolo Zaniolo konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İki kulüp, İtalyan futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralanması için prensipte anlaşmaya vardı

Aston Villa'nın, bir yıllık kira bedeli olarak 5 milyon euro ödeyeceği; sezon sonu 27 milyon euro daha verip bonservisini alacağı belirtilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından Nicolo Zaniolo, Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birmingham'a ulaştı.

İtalyan yıldızın, sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmaması durumunda şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olması bekleniyordu.

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HENÜZ KARAR VERMEDİ

İtalyan basınından Di Marzio'nun son dakika haberine göre; Aston Villa, Zaniolo transferi konusunda Galatasaray ile görüşmelere yeniden başladı.

Haberde; "Nicolo Zaniolo'nun geleceğine henüz karar verilmedi. Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşayan 1999 doğumlu oyuncu son günlerde Aston Villa'da sağlık kontrollerinden geçti. Ancak eski sakatlıklarının tekrarlamayacağına dair Galatasaray garanti istedi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasının da bozulması yönünde sözleşmeye madde koyulmasını talep etti. Bununla birlikte, Birmingham ekibi İtalyan oyuncunun transferini tamamlayıp tamamlamama konusunda henüz nihai bir karar vermedi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Aston Villa'nın kısa süre içerisinde karar vereceği ve Zaniolo'nun Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

ERDEN TİMUR DÜN GECE NE DEMİŞTİ?

Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."

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