Son Dakika: Ashleigh Barty bir kez daha tenisi bıraktı! İşte sıra dışı hayatı ve bir mesajla değişen kariyeri...

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Tek kadınlarda dünya 1 numarası olan Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, kişisel sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunarak 25 yaşında tenisi bıraktığını duyurdu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı raket, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı olmuştu.

Emeklilik kararının kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Ashleigh Barty, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu. "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım." dedi.

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Ashleigh Barty'nin önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek emeklilik kararının gerekçelerini daha detaylı anlatması bekleniyor.

OCAK AYINDA TENİS TARİHİNE GEÇMİŞTİ

29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.

Başarılı raket ayrıca, 2021 yılında Wimbledon’ı kazanarak aynı başarıyı 1980’de gösteren Evonne Goalong Cawley’den sonra Wimbledon’da şampiyonluğa erişen ilk Avustralyalı oldu.

DAHA ÖNCE DE TENİSİ BIRAKMIŞTI

Henüz 15 yaşında Wimbledon'da gençler şampiyonu olan ve 2014 yılına kadar yükselişini sürdüren Ashleigh Barty, 18 yaşındayken katıldığı 2014 Amerika Açık’tan sonra profesyonel tenisi bıraktığını açıkladı.

Ashleigh Barty o dönem yaptığı açıklamada, "Genç yaştan beri seyahat ediyordum bu benim için çok fazla ve çok hızlıydı… Hayatı normal bir genç kız olarak yaşamak ve bazı normal tecrübelerim olsun istedim." ifadelerini kullanmıştı.

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MESAJLA DÖNDÜ, DÜNYA 1 NUMARASI OLDU

Eski antrenörü Jim Joyce, Ashleigh Barty’nin kortlara efsane tenisçi Serena Williams sayesinde döndüğünü anlatmıştı. Joyce'un anlatımına göre; 2015 yılında bir gün, Serena Williams, Ashleigh Barty’e mesaj attı.

Serena Williams'ın "Emeklilik için fazla iyi bir oyuncusun, geri dönmelisin" mesajı Ashleigh Barty'nin emeklilik kararından dönmesinde etkili oldu ve yeniden başladığı kariyerinde dünya 1 numarası olmayı başardı.

ASHLEIGH BARTY'NİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

GQ Türkiye, 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınladığı özel içerikte Ashleigh Barty'nin hayatına farklı bir pencereden bakmış ve Avustralyalı sporcunun sıradışı hayat hikayesini kısaca kaleme almıştı.

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İŞTE O YAZI

Tam adı Ashleigh Barty ama çevresi ve spor medyası ona “Ash” demeyi tercih ediyor.

Queensland-Avustralya doğumlu genç tenisçi, İngiliz göçmeni radyolog bir annenin ve devlet memuru Avustralyalı bir babanın üçüncü kız çocuğu.

4 yaşında tanıştığı, hem ikinci babası gözüyle baktığı hem de arkadaşlık ettiği biri var: kariyer koçu Jim Joyce. Joyce, Ash’i öyle benimsemiş ki, şahsi odasında Ash’in çocukluğundan bugününe kadar olan tüm fotoğraflarını (bizzat kendisinin çektiği) saklıyormuş. Işığını ilk antrenmanında sezmiş. Topu ilk Ash’e fırlattığında gayet teknik bir vuruşla geri dönüş almış ve ondaki umudu görmüş.

Ash hakkında sadece “tenisçi” dersek ona haksızlık etmiş oluruz. Çünkü o komple bir sporcu, bir atlet. Netbol, kriket, golf, tenis, okçuluk… Hepsiyle ilgili.

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Henüz dört yaşındayken başladığı tenisin yanı sıra netbol oynamaya da başlamış ancak netbolun cinsiyetçi tavrı onu bu spordan soğutmuş. Bir iddiaya göre kız kardeşleriyle girdiği rekabette netbol özelinde başarılı olamıyormuş ve bu yüzden tüm odağını bir süreliğine tenise vermiş. Tabii bunlar sadece birer iddia.

Odağını öyle iyi ayarlamış ki, çocukken yetişkinlere karşı oynamaya başlamış. Jim Joyce’u gururlandıracağı o günlerden belliymiş. 2014’e kadar yükselişte olan kariyeri bir dönüm noktasına gelmiş. 18 yaşındayken katıldığı 2014 Amerika Açık’tan sonra profesyonel tenisi bıraktığını açıklamış. Jim Joyce’un ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorsunuzdur sanırım.

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Her büyük kariyerin böyle bunaltıcı dönemleri olabiliyor. Ash de bunları yaşamış. Tıpkı Michael Jordan gibi… Zannediyorum o döneme geldiğinde kendini daha başarılı bir konumda görmek istiyordu ve oluşan hayal kırıklığıyla böyle bir karar aldı. Sharapova’ya yenildiği maçın bu kararda büyük etkisi olduğu konuşuluyormuş. Şimdi geldiği noktada geçmişe karşı pişmanlık duyuyor mudur? Sanmam.

Kısa süreli bir kriket macerası da var. Tenis sporunu hayatından çıkarıp bir süre dinlendikten sonra geri dönmüş fakat tenise değil. Kriket oynamaya başlamış ve bu spora ilk kez o dönem profesyonel anlamda eğilmiş.

Fakat uzun süredir ilgi duyduğu tenis kariyerindeki profesyonellik ona geçiş sürecinde yardımcı olmuş. Hiç de fena olmayan istatistiklerle kriket performansı gösteren Ash, Brisbane Heat için yaklaşık iki yıl boyunca ter döktükten sonra tenise geri dönmüş.

2016 yılına geldiğimizde Ash Barty için tenis kariyeri ikinci kez başlıyordu fakat bir önemli değişiklikle. Yeni koçu Craig Tyzzer olmuştu. Yeni süreçte daha çok turnuvaya katıldı, daha azimli oynadı ve geçtiğimiz hafta adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Wimbledon’ı 1980’de kazanan Evonne Goalong Cawley’den sonra kazanan ilk Avustralyalı olmayı başardı.

Finalde Çek tenisçi Karolina Pliskova’yı 6–3, 6–7(4–7), 6–3’lik skorlarla yendi ve Wimbledon’ın yeni yüzlerinden biri haline gelmiş oldu. 24 yaşında bu başarıyı yakalaması harika bir iş ve önümüzdeki yıllarda da kendisinden aynı performans bekleniyor.

Ash tam bir hayvan dostu. Bir sürü köpeği var. Kedi ve köpeklerle birlikte büyümüş. Ailesinin her daim sahiplendiği bir evcil hayvan oluyormuş ve kalabalık nüfus asla sorun yaratmıyormuş.Kaybetse de kazansa da eve döndüğünde onlara sarılıyormuş.

Ash’in elinin değmediği iş yok neredeyse. Profesyonel seviyede baristaymış ve kahve tutkusu varmış. Instagram’ında kahve içerken fotoğraflandığı o kadar çok post var ki!

Kahveyi resmen öpüyor. Instagram bio’suna da Coffee Lover yazmayı ihmal etmemiş. Postları ağırlıklı olarak bio’da sıralanan şeylerden oluşuyor ve “winner” izlenimi veren bir profile sahip.