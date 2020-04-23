Son Dakika | AS, Fenerbahçe için Naldo'yu işaret etti! - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi stoper transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. İspanya'dan transferle ilgili flaş bir iddia geldi.



İspanyol gazetesi AS’a göre; Espanyol’da forma giyen Naldo Fenerbahçe'nin listesinde. Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacının kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu ifade edilirken 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmak istediği ve opsiyonu bu sebeple kullanmayacağı yazıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen Zanka, Falette gibi isimlerden verim alınamamıştı.





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