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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | AS, Fenerbahçe için Naldo'yu işaret etti! - Transfer Haberleri

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Son Dakika | AS, Fenerbahçe için Naldo'yu işaret etti! - Transfer Haberleri
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi stoper transferini hızlıca gerçekleştirmek ve işi son aşamaya bırakmak istemiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi stoper transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. İspanya'dan transferle ilgili flaş bir iddia geldi.

İspanyol gazetesi AS’a göre; Espanyol’da forma giyen Naldo Fenerbahçe'nin listesinde. Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacının kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu ifade edilirken 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmak istediği ve opsiyonu bu sebeple kullanmayacağı yazıldı.

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Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen Zanka, Falette gibi isimlerden verim alınamamıştı.

 

Son Dakika | AS, Fenerbahçe için Naldoyu işaret etti - Transfer Haberleri

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