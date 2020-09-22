Son Dakika | Arturo Vidal resmen Inter'de!

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Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Barcelona forması giyen Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan temsilcisi, 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun transferi için bonservis bedeli olarak İspanyol devine 1 milyon avro ödeyecek.

Barcelona formasıyla 96 resmi maçta süre alan Arturo Vida, Katalan ekibine 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

BARCELONA'DAN TEŞEKKÜR

Barcelona, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Arturo Vidal'in başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon avro karşılığında transfer olduğunu kaydetti.

Inter cephesi se anlaşmanın mali detayını paylaşmadı.

ARTURO VIDAL'IN KARİYERİ

Arturo Vidal, 2011-2015 yıllarında yine İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturmuş, 4 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2 de İtalya Süper Kupası kazanma sevinci yaşamıştı. Vidal, Juventus'ta oynadığı dönemde şu an Inter'in başında olan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmıştı.

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