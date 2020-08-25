Son Dakika | Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transfer Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.
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