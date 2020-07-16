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GeriFutbol Son Dakika | Artem Dzyuba'nın menajerinden Fenerbahçe ve transfer itirafı!
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Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Artem Dzyuba'nın menajerinden Fenerbahçe ve transfer itirafı!

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Son Dakika | Artem Dzyuba'nın menajerinden Fenerbahçe ve transfer itirafı!
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Artem Dzyuba'nın menajeri Manyakov, Fenerbahçe'nin Rus golcüyle ilgilendiğini açıkladı.

Zenit forması giyen Artem Dzyuba için menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

Menajer Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak Rus golcünün bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı.

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