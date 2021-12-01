Son Dakika: Arsenal'ın yıldız ismi Gabriel'in korku dolu anları! Garajda beyzbol spoasıyla saldırdılar...

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Gabriel'in Ağustos ayında maskeli hırsızlar tarafından uğradığı soyguna dair ürkütücü görüntüler ortaya çıktı.

Mahkemede izletilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Brezilyalı futbolcu ve Rodrigo Tavares isimli arkadaşının eve kadar takip edildiği ve garajda iki hırsızın saldırısına uğradığı görülüyor. Saldırganların, bu anlarda yetenekli futbolcudan arabasını anahtarlarını, cep telefonunu ve saatini istediği tespit edildi.

GARAJDAKİ GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETMİŞ

45 bin pound değerindeki Mercedes marka arabasının anahtarlarını ve özel eşyalarını saldırganlara veren Gabriel'in evinin girişine yöneldiği esnada yeniden harekete geçen hırsızların, yıldız futbolcuyu tehdit ederek üzerine yürüdüğü anlaşılıyor.

Gabriel'in geri adım atmaması üzerine sinirlerine hakim olamayan hırsızlardan biri, elindeki beyzbol sopasıyla ünlü oyuncuya saldırmaya yeltenmesine rağmen başarılı olamıyor. Hırsızın hamlesini savuşturarak karşılık veren Gabriel, saldırganları korkutarak kaçırmayı başarıyor.

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KAÇARKEN ŞAPKASINI DÜŞÜRDÜ, KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gabriel'in karşılık vermesiyle korkarak apar topar olay yerinden kaçmaya çalışan beyzbol sopalı saldırganın kimliği şapkasından alınan doku örnekleriyle tespit edildi. Garajdan kaçarken şapkasını düşüren hırsızın, yapılan DNA testleri sonucunda 26 yaşındaki Abderaham Muse olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz ay görülen davada mahkeme, Abderaham Muse'u silahlı saldırı ve soygun suçlarından tam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.