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GeriFutbol Son Dakika | Arsenal'in kararı sonrası Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde düğmeye bastı!
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Haber Giriş: 10.10.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Arsenal'in kararı sonrası Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde düğmeye bastı!

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Son Dakika | Arsenal'in kararı sonrası Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde düğmeye bastı!
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Arsenal'in Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek istemesinin ardından Fenerbahçe, transferde harekete geçti.

Arsenal'ın kadroya almadığı ve sözleşmesini feshetmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe yönetimi ilk adımı attı. Yapılan görüşmede Mesut'a bundan sonraki planları soruldu.

31 yaşındaki maestro, "Belki ABD'ye giderim ama Çin ve Arap kulüplerine gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum" karşılığını verdi.

''BU HAYALİMDEN VAZGEÇMEM''

Bunun üzerine "Peki F.Bahçe'ye gelir misin" denildi. Mesut "Bu hayalimden vazgeçmem" dedi.

Fotomaç'ın haberine göre bu yanıt sonrası F.Bahçe, Mesut Özil'i ara transferde kiralamak için düğmeye bastı. Plana göre, Arsenal'da astronomik ücret alan Mesut'un parasının yarısını İngiliz kulübü, yarısını ise F.Bahçe karşılayacak.

 

Son Dakika | Arsenalin kararı sonrası Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde düğmeye bastı

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