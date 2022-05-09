Son Dakika: Arsenal'dan Mohamed Elneny kararı! Yaşadıklarını anlattı: 'Her şey bitmişti'

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Arsenal'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, 2019/20 sezonunda Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibine döndüğü dönemde yaşadığı zorlukları ve bilinmeyenleri anlattı. Arsenal ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mısırlı futbolcu için de kararını verdi.

Premier Lig'de 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal'da orta sahanın etkili ismi Thomas Partey sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. İngiliz ekibinin teknik patronu Mikel Arteta, Partey'nin yokluğunda sezon boyunca az forma şansı verdiği Lokonga ve Elneny'yi görevlendirmişti.

EN ETKİLİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Son 3 maçta Chelsea ve West Ham United'ı deplasmanda, Manchester United'ı ise sahasında mağlup eden Arsenal'da Mısırlı futbolcu en etkili isimlerden biri olmayı başarmıştı.

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"BENİM İÇİN HER ŞEY BİTMİŞTİ"

29 yaşındaki Elneny, Mısır'da bir televizyon yayınına katıldı ve Beşiktaş sonrası Arsenal'da kendisini nasıl kabul ettirdiğini anlattı.

"Size daha önce hiçbir yerde anlatmadığım şeyleri anlatacağım" diyerek söze başlayan Elneny, "Beşiktaş'la kiralık sözleşmem bittiğinde kulüp bana başka bir takım bulmamı söyledi. Arteta'nın planlarında yoktum ve benim için her şey bitmişti. Menajerimle görüştüler ve ben de ona başka bir kulüp bulmasını söyledim. Menajerim sezon öncesi Arsenal'a dönüp antrenmanlara çıkmamı önerdi. Ben de ona 'Kulüp istiyorsa o zaman sorun yok ancak istemiyorlarsa Beşiktaş'ta harika sezon geçirdim ve başta onlar olmak üzere birçok Premier Lig takımı beni istiyor' dedim. Sonrasında kulüp, sezon başı kampa katılmama karar verdi ancak Arteta beni hala planlarının dışında tutuyordu" dedi.

"TALİMATLARINI HARFİ HARFİNE UYGULADIM"

Antrenmanlarda Arteta'nın gözüne girmek için her şeyi yaptığını söyleyen Mısırlı orta saha oyuncusu, "İyi antrenman yaptım ve ilk hazırlık maçında oynayıp gol attım. Bu performansını Arteta görmeye başladı. Talimat verdiğinde ne istediğini biliyordum. Planını anlıyordum ve harfi harfine uyguluyordum. Yemin ederim bunu yapıyordum" diye konuştu.

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ARSENAL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Elneny'nin bu açıklamalarının ardından İngiliz basınında Mısırlı oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, Elneny'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Mısırlı futbolcu ile görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu ve Elneny'yi kadrosunda tutmakta kararlı olduğu belirtti.

Bu sezon 14 maçta sadece 782 dakika süre alan Elneny, 2 asist yaptı.