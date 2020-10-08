Son Dakika | Arsenal'dan Mesut Özil kararı! Kadroda yok...
İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Mesut Özil, Sokratis ve William Saliba'yı almadı.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği 25 kişilik kadroya Mesut Özil'i dahil etmedi.
İngiliz ekibinde Mesut Özil'in yanı sıra Sokratis ve William Saliba da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı.
ARSENAL'IN RAKİPLERİ
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.
Arsenal formasıyla son maçına 7 Mart 2020'de çıkan Mesut Özil, haftada 454 bin Dolar'la takımın en çok kazanan futbolcusu ünvanını elinde bulunduruyor.
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