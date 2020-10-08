MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Arsenal'dan Mesut Özil kararı! Kadroda yok...
GeriFutbol Son Dakika | Arsenal'dan Mesut Özil kararı! Kadroda yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Arsenal'dan Mesut Özil kararı! Kadroda yok...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Mesut Özil, Sokratis ve William Saliba'yı almadı.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği 25 kişilik kadroya Mesut Özil'i dahil etmedi.

İngiliz ekibinde Mesut Özil'in yanı sıra Sokratis ve William Saliba da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı.

ARSENAL'IN RAKİPLERİ

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.

Arsenal formasıyla son maçına 7 Mart 2020'de çıkan Mesut Özil, haftada 454 bin Dolar'la takımın en çok kazanan futbolcusu ünvanını elinde bulunduruyor.

Son Dakika | Arsenaldan Mesut Özil kararı Kadroda yok...

 

Son Dakika | Arsenaldan Mesut Özil kararı Kadroda yok...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle