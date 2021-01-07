Son Dakika | Arsenal'da Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! Tarih verdi...

Spor Arena Dış Haberler - Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülen Mesut Özil'in takımdaki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğine işaret eden Mikel Arteta, birkaç gün içinde durumun netlik kazanacağını söyledi ve aksi halde yola birlikte devam edeceklerinin altını çizdi.

MIKEL ARTETA'NIN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

"Neler olacağını şimdiden kestiremiyorum ancak Mesut şu an başka takımlarla görüşme konusunda serbest. Yakın gelecekte bu konuyu kendi içimizde masaya yatıracağız. Mesut ve menajeri herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Transferinin iki taraf için de yararlı olacağına inanırsak, Mesut bu transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Aksi halde yolumuza birlikte devam ederiz. Önümüzdeki günlerde ne olacağına karar vereceğiz."

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz gece yaptığı İstanbul paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Mesut Özil, DHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Mesut Özil transferinde bazı sponsorların devreye girip maliyeti büyük ölçüde karşılayacağı ifade edildi.

MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Süper Lig ekibi Fenerbahçe‘ye transferi konusunda Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil’in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi’nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili “Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİ

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.







TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?

A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul ise tarafların transfer için prensip anlaşmasına vardığını belirtip detayları açıkladı.

Ahmet Selim Kul'un canlı yayında aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Bir dünya yıldızı Mesut Özil, adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyordu. Artık daha ciddi anılıyor. Başkan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil arasında görüşmeler oldu. Gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde yorumlamıştım ama edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ve Mesut konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut'un özellikle Türkiye'ye dönmek istemesi, ülkesinde futbol oynamak istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor."

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