Son Dakika | Arsenal'da Mesut Özil'e bir şok daha! Kadro dışı...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Mesut Özil'i 25 kişilik Premier Lig kadrosuna almadı.

Kuzey Londra temsilcisi, Premier Lig'de takımlara yeni yıl için verilen kadro revize hakkı kapsamında Türk asıllı Alman futbolcuyu listeden çıkardı.

Arsenal, deneyimli oyuncuyu geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da almamıştı.

AYRILIK KESİN, FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

32 yaşındaki Mesut Özil, Premier Lig'de en erken Aralık ayına kadar forma giyemeyecek. Bu kararın ardından ara transfer döneminde Mesut Özil ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan yüklü bir transfer teklifi alan Mesut Özil, bol sıfırlı bu kontratı reddetmişti. Yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

HAFTADA 350 BİN POUND

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen Mesut Özil, Arsenal'da haftalık 350 bin pound kazanıyor.