Son Dakika: Arsenal'da David Luiz ile yollar ayrıldı! Fenerbahçe iddiları...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi sona eren David Luiz'in takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Geçtiğimiz aylarda birçok net görüşme gerçekleştirdik. Dünyada pandeminin görüldüğü, maaş kesintilerinin yapıldığı çok zorlu bir dönemde kendisinin sözleşmesini uzatmıştık. Bu süreçte elinden gelenin en iyisi yapmak için mücadele etti. Ancak yaptığımız son görüşmeler çerçevesinde bunun en iyi çözüm olduğuna karar verdik." dedi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 30 resmi maça çıkan David Luiz, takımına 2 gollük katkı sağladı.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

İsmi Fenerbahçe ile anılan David Luiz'in olası transferi için eski takım arkadaşı Mesut Özil'in devreye gireceği öne sürülmüştü.

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