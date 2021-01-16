Son dakika | Arsenal ve Mesut Özil sözleşme feshi için anlaşmaya vardı

The Athletic'in haberine göre; Arsenal ve Mesut Özil, sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Mesut Özil’in bu hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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