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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika | Arsenal ve Mesut Özil sözleşme feshi için anlaşmaya vardı

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Arsenal ve Mesut Özil'in sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardığı ve yıldız futbolcunun hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması beklendiği iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre; Arsenal ve Mesut Özil, sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Mesut Özil’in bu hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son dakika | Arsenal ve Mesut Özil sözleşme feshi için anlaşmaya vardı

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