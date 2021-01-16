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Son dakika | Arsenal ve Mesut Özil sözleşme feshi için anlaşmaya vardı
Arsenal ve Mesut Özil'in sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardığı ve yıldız futbolcunun hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması beklendiği iddia edildi.
The Athletic'in haberine göre; Arsenal ve Mesut Özil, sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Mesut Özil’in bu hafta sonu İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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