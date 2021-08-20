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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Arsenal, Real Madrid'den Odegaard'ın bonservisini aldı! 30 milyon pound...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.

Son dakika: Arsenal, Real Madridden Odegaardın bonservisini aldı 30 milyon pound...

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