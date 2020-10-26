Son Dakika | Arsenal 0-1 Leicester City (Maç sonucu ve özeti)
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal'la deplasmanda karşılaşan Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta, rakibini Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.
Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.
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