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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Arjen Robben futbolu bıraktı! İkinci kez...

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Hollandalı futbolcu Arjen Robben, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Robben, 2019 yılında Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra da futbolu bıraktığını açıklamış, 2020/21 sezonunun başında futbola başladığı Groningen'e dönerek kariyerine devam etmişti.

Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı. 2019 yazında Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Arjen Robben, 1 yıl sonra futbola başladığı kulüp olan Groningen'e dönmü ve kariyerine devam etmişti.

Arjen Robben, bugün yaptığı açıklamayla 37 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı. Robben yaptığı paylaşımda; "Sevgili futbol dostları, aktif futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Çok zor bir karar. Bu zamana kadar yüreğimim ısıtan desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Groningen'de yalnızca 7 maça çıkan Robben, futbolculuk kariyerinde ise 614 maça çıktı ve 209 gol attı. Robben'in kariyerinde 166 asisti bulunuyor.

 

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