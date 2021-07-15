Son dakika: Arjen Robben futbolu bıraktı! İkinci kez...

Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı. 2019 yazında Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Arjen Robben, 1 yıl sonra futbola başladığı kulüp olan Groningen'e dönmü ve kariyerine devam etmişti.

Arjen Robben, bugün yaptığı açıklamayla 37 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı. Robben yaptığı paylaşımda; "Sevgili futbol dostları, aktif futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Çok zor bir karar. Bu zamana kadar yüreğimim ısıtan desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Groningen'de yalnızca 7 maça çıkan Robben, futbolculuk kariyerinde ise 614 maça çıktı ve 209 gol attı. Robben'in kariyerinde 166 asisti bulunuyor.