Son dakika: Arjen Robben futbolu bıraktı! İkinci kez...
Hollandalı futbolcu Arjen Robben, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Robben, 2019 yılında Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra da futbolu bıraktığını açıklamış, 2020/21 sezonunun başında futbola başladığı Groningen'e dönerek kariyerine devam etmişti.
Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı. 2019 yazında Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Arjen Robben, 1 yıl sonra futbola başladığı kulüp olan Groningen'e dönmü ve kariyerine devam etmişti.
Arjen Robben, bugün yaptığı açıklamayla 37 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı. Robben yaptığı paylaşımda; "Sevgili futbol dostları, aktif futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Çok zor bir karar. Bu zamana kadar yüreğimim ısıtan desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Groningen'de yalnızca 7 maça çıkan Robben, futbolculuk kariyerinde ise 614 maça çıktı ve 209 gol attı. Robben'in kariyerinde 166 asisti bulunuyor.
Beste voetbalvrienden,— Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021
Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!
Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU