Son Dakika: Arjantin 1-1 Şili (Copa America)
Arjantin, Copa America B Grubu ilk maçında Şili ile 1-1 berabere kaldı ve istediği başlangıcı yapamadı.
Copa America'ya galibiyetle başlamak için sahaya çıkan Lionel Messili Arjantin, Şili ile 1-1 berabere kaldı.
Arjantin'in golünü 33'te Lionel Messi atarken maçın da oyuncusu seçildi.
Şili'nin golü ise 57'de Vargas'tan geldi.
Arjantin, B Grubu'nun beşinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü Uruguay'la karşılaşacak.
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...