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Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 02:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Arjantin 1-1 Şili (Copa America)

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Son Dakika: Arjantin 1-1 Şili (Copa America)

Arjantin, Copa America B Grubu ilk maçında Şili ile 1-1 berabere kaldı ve istediği başlangıcı yapamadı.

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  • Arjantin - Şili maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Şili maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Şili maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Şili maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Copa America'ya galibiyetle başlamak için sahaya çıkan Lionel Messili Arjantin, Şili ile 1-1 berabere kaldı.

Arjantin'in golünü 33'te Lionel Messi atarken maçın da oyuncusu seçildi.

Şili'nin golü ise 57'de Vargas'tan geldi.

Arjantin, B Grubu'nun beşinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü Uruguay'la karşılaşacak.

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Son Dakika: Arjantin 1-1 Şili (Copa America)

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