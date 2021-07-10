Son Dakika: Arjantin 1-0 Brezilya / Copa America final maçı sonucu

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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Tangocular, 22. dakikada Di Maria'nın golüyle 1-0 kazandı.

Copa America kupası hasretine 28 yıl sonra son veren Arjantin, 15 kez kupayı müzesine götürdü.

Arjantin formasıyla uluslararası arenada 151 maça çıkan Lionel Messi, milli takım formasıyla ilk kupasını kazandı.

Üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.