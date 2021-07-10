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Spor Arena
Haber Giriş: 10.07.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Arjantin 1-0 Brezilya / Copa America final maçı sonucu

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Son Dakika: Arjantin 1-0 Brezilya / Copa America final maçı sonucu

Copa America final maçında Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, turnuvadaki 28 yıllık hasretine son verdi ve 15. kez kupanın sahibi oldu.

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  • Arjantin - Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Arjantin - Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Tangocular, 22. dakikada Di Maria'nın golüyle 1-0 kazandı.

Copa America kupası hasretine 28 yıl sonra son veren Arjantin, 15 kez kupayı müzesine götürdü.

Arjantin formasıyla uluslararası arenada 151 maça çıkan Lionel Messi, milli takım formasıyla ilk kupasını kazandı.

Üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

Son Dakika: Arjantin 1-0 Brezilya / Copa America final maçı sonucu

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