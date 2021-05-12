Son Dakika: Arda Turan'dan şampiyonluk paylaşımı! Saat 03.00'da...
Galatasaray'da Arda Turan, Yukatel Denizlispor maçı sonrası saat 03.00'da duygusal bir şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu.
Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etti.
Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.
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