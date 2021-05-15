Son Dakika: Arda Turan'dan maç sonu flaş sözler! 'Galatasaray bunlarla yıkılmaz'

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Herkes elinden geleni yaptı. İyi bir takım ruhu gösterdik. Son maçlarda şampiyonluğu alacak kadar oynadık. Denizli'de daha farklı olabilirdi, bugün 2. yarıda daha fazla gol atabilirdik. Olmadı. Tekrar ayağa kalkacağız.

GALATASARAY BUNLARLA YIKILMAZ

Şampiyonluğu kaybettik. Bunun üzüntüsünü tüm yaz çekeceğiz. Gelecek sezon devam edeceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz.

SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK

Taraftar için söyleyecek sözüm yok. Onlar için de çok üzgünüm. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini, şampiyonluğu ister. Bir taraftar olarak da ben de istiyorum. Biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz.

ŞANSSIZLIK, BECERİKSİZLİK

Altıpastan bazen atamamak şanssızlık, beceriksizlik. Denizli de o golü yemesek belki şampiyonuz. Sezon içinde çok doğrandık. Ne yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Galatasaray onların düşündüğünden daha güçlü."