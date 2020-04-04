Son Dakika | Arda Turan kararını açıkladı: "3-4 sene daha..."

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile ismi anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, geleceği hakkında A Spor'a konuştu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

Bugünler sabır günleri, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatlarını riske atıyorlar, hayatları pahasına çalışıyorlar. Rahmetli olan hastalarımıza Allah rahmet eylesin. Umarım hastalar da çabuk iyileşir. Bizde elimizden gelen sorumluluğu alıyoruz. Bazı insanların bağışıklığı kuvvetli olur çabuk kurtulur. Artık ben değil, biz deme zamanı... Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmamız lazım. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir

İNŞALLAH GÖNLÜMÜZDEKİ YER OLUR

Futbol oynamak istediğini söyleyen Turan, "Evde daha çok bisikletle zaman geçiyorum. Uzun süredir saha çalışmalarından uzaktım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Koşu bandıyla çalışıyoruz. Böyle geçirmeye çalışıyorum. Önceliğim sağlımız. Bu halde futbolu düşünmek çok enteresan. Eşim ikinci çocuğumuza hamile. Her şeyde bir hayır varmış demek ki. Hala 3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!