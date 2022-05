Son dakika: Arda Turan için sürpriz iddia! Galatasaray'daki yeni görevi...

Haberin Devamı

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan Arda Turan'ın Sarı - Kırmızılı takımdaki yeni görevi belli oldu. Bu arada Domenec Torrent yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 1 yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent takımda kalması halinde Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ekip oluşturacağını söyledi. Geldiği dönemde kulüpte karşılaştığı ortamı da anlatan İspanyol hoca şöyle devam etti:

Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Ama söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım.

DEFANSA TAZE KAN: METEHAN BALTACI

Bu arada Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak. Sabah'ın haberine göre Semih Kaya ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni yedek stoperi Metehan olacak.

1.89 boyuyla hava toplarında etkili 19 yaşındaki savunmacıya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

ARDA TURAN'IN YENİ GÖREVİ İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Öte yandan Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı. ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Dursun Özbek'in başkan olması halinde deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacak.

Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti.

Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.

"ALTYAPIDAKİ MAÇLARA ŞU YÜZDEN GİDİYORUM..."

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde GS TV'de yayınlanan özel röportajında altyapı maçlarını takip etmesiyle ilgili şunları söylemişti:

Altyapıya şundan dolayı gidiyorum çocuklara şunu hissettirmeye çalışıyorum siz yalnız değilsiniz, Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok kıymetlidir. Galatasaray A takımının profesyonel futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. Her an buraya (A takıma) gelebilirsiniz diye onu anlatmak için veya oraya gidiyorum.

Kendim de oraya gittiğimde duygusallaşıyorum çünkü Galatasaray altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. Hem eğlenceli, hem mutlu hem de inanılmaz başarılı dönemlerdi.

Galatasaray altyapısı farklı bir eğitim yeriydi. Allah rahmet etsin Salih Hoca, Ahmet Keskinkılıç hoca, Zafer Koç Hoca ve Ahmet Genç Hocadan bu yana bir sürü hoca ile çalıştım. Hepsinin bende çok emeği vardır. Çok büyük bir terbiye verdiklerini düşünüyorum. Hakan Balta da orada başlayınca tabi insanın ister istemez hoşuna da gidiyor, gurur duyuyor çünkü ben hep eski futbolcuların eski oyuncuların oralarda görev almasından yanayım. Çok severim altyapıyı ben. Çünkü oradaki anne babaların o çocukların hayat umutları ve Galatasaraylılığı çok değerli.