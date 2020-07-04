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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Son Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor! Yeni görevi...

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Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında flaş gelişme yaşanıyor.

33 yaşındaki yıldız isim Florya'ya geri dönüyor. Milli yıldız makul bir bedel karşılığında sarı kırmızılı ekibe imza atacak.

Arda Turan, Galatasaray'da bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak. (A Spor)

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