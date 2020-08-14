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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Arda Turan eski günleri aratmıyor! İdmanda...

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Galatasaray dönen Arda Turan'ın form durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, idmanlardaki performansıyla eski günlerini aratmadığı belirtildi. Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon eskiden olduğu gibi takımın vazgeçilmezlerinden olabileceği bildirildi.

Yeniden Galatasaray’a dönen Arda Turan konusunda yaşanan gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Tecrübeli oyuncunun, form durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, idmanlardaki performansıyla eski günlerini aratmadığı belirtildi.

Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon eskiden olduğu gibi takımın vazgeçilmezlerinden olabileceği bildirildi.

Arda’nın ortaya koyduğu futbolla, Fatih Terim’in de gözüne girdiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (Fanatik)

Son Dakika | Arda Turan eski günleri aratmıyor İdmanda...

 

Son Dakika | Arda Turan eski günleri aratmıyor İdmanda...

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