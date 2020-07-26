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Haber Giriş: 26.07.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaray'a transfer oluyor iddiası!

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Son Dakika | Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaray'a transfer oluyor iddiası!
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Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Arda Turan için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor! Uzun bir süredir ismi eski takımı Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim'den flaş sözler: 'Kimse merak etmesin'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
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İtalyan Tutto Mercato Web sitesinin haberine göre Arda Turan, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

''BİR BİLDİKLERİ VAR DESİNLER...''

Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.

TERİM DE ÇOK İSTİYOR

Terim'in de eski öğrencisi Arda Turan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtiliyordu. Arda Turan, geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla sadece 179 dakika sahada kalmıştı.

Son Dakika | Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaraya transfer oluyor iddiası

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