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Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler kararını verdi. Kariyerinde sarı lacivertli takımda devam etmek istemediğini yönetime bildiren 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Real Madrid arasından seçimini yaptı ve başkent temsilcisini tercih etti.

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ikna için bizzat Bodrum'a gelmesi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın verdiği bir demeçte Arda Güler'i transfer etmek istediklerini açıkça itiraf etmesine rağmen yetenekli oyuncunun tercihi Real Madrid oldu.

İSTEMEYEN KULÜP KALMADI

Real Madrid ve Barcelona'nın yanısıra Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Arsenal ve Sevilla gibi birçok Avrupa devi Arda Güler ile net temaslar kurdu.

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Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.

ALİ KOÇ: ARDA GÜLER KALMAK İSTEMİYOR

Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurdu.

LUKA MODRIC VE TONI KROOS İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi.

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Volkan Demir'in haberine göre; Arda Güler'in kararını Barcelona’dan Real Madrid’e çeviren en önemli etken Luka Modric ve Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler oldu. Luka Modric’in yaptığı iddia edilen söz konusu telefon görüşmesinde Arda Güler'e, “Gelecek sezon yokum, formamı sana devretmek istiyorum” dediği belirtildi.

ARDA'NIN 'REKOR' İSTEĞİ

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmasına karşın Arda Güler, "Türkiye’den en yüksek rakama Transfer olan oyuncu ben olmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe’ye daha fazla ödeme yapılmasını istedi.

Arda Güler'in isteğini kabul eden Real Madrid ise 20 milyon Euro garanti para ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

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Genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 ödemeyi kabul eden Real Madrid, Arda Güler transferini açıklamaya hazırlanırken genç yıldız kazandırdığı bonservis bedeliyle rekor kıracak.

Arda Güler, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle, Süper Lig tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncu unvanının sahibi olacak.

BABASI WHATSAPP'TAN DUYURDU

Baba Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde yayınladığı "Çocuklar Duymasın" dizisine ait video üzerinden oğlunun Barcelona'yı değil Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Ümit Güler'in paylaştığı sahnede, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği görülüyor.

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7 TEMMUZ'DA İMZAYI ATACAK, 6 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 yıllık sözleşmeye imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00’da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket edecek.

Öte yandan AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı.

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35 MAÇTA 6 GOL 7 ASİST

18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç on numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol sevinci yaşadı.