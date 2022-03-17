Son Dakika: Arda Güler'e Barcelona kancası! Fenerbahçe'ye teklif hazırlığı

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Türk futbolunun son dönemde en çok konuşulan yeteneklerinden olan Fenerbahçeli Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yapmış ve sarı-lacivertlilerin 5-2'lik galibiyetinde önemli bir pay sahibi olmuştu. Arda Güler, Alanya dönüşü takımın dünya yıldızı Mesut Özil'in de övgülerini almıştı.

İstanbul'a dönüş uçağında Arda Güler'le ilgili konuşan Mesut Özil, "Süper gol, süper asist. World class kalite. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI YETERLİ BULUNURSA...

Sarı-lacivertli taraftarların da gözbebeği olan Arda Güler'le ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme getirildi. Buna göre 17 yaşındaki genç yıldızla Barcelona ilgileniyor.

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Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Spor Gazetesi, Arda Güler'in Barcelona'nın dikkatini çektiğini sayfalarına taşıdı. Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve potansiyelinin yeterli bulunması halinde yakın zamanda sarı-lacivertli kulüple masaya oturabileceği belirtildi.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR"

Arda Güler'i tanıtan kısa bir metin hazırlayan Sport Gazetesi, Fenerbahçe'deki performansına vurgu yaptı ve "Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri ortaya çıkartıyor. Emre Demir'den sonra Barcelona, Arda Güler'i takip ediyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yle harika bir performans sergiliyor. Yaşı sebebiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak yakın gelecekte çok daha büyük bir sözleşmeye imza atabilir" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: ARDA GÜLER'E İYİ PARA VERDİK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç futbolcunun sözleşmelerinin uzatıldığı törende konuştu ve Arda Güler'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ali Koç açıklamasında, "İnşallah hep güler. Arda için sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Böyle bir futbolcuyu yetiştirdikleri için Gençlerbirliği'ne teşekkür ediyorum. Allah hepinizi nazarlardan korusun. İnşallah sıkıntı ve sakatlık yaşamazsın ve futbolunun üzerine koyarak devam edersin. Daha kariyerinin çok başındasın. En genç golcü olarak tarihe geçtin. Ailesini de tebrik ederim. İyi de para verdik Arda için. Bedavaya gelmedi. Arda'yı bana ilk getirdikleri zaman yatağında bağdaş kurmuş, duvarında Alex posterli bir çocuk gösterdiler. Başka kulüpler çok istemiş Arda'yı olmamış. Benden rica ettiler. Birkaç telefon konuşması yaptık ve bizimle oldu. Aman dikkat edin, basın seni bir günde göklere çıkarır, bir günde yerin dibine sokar. İsmail hocaya ve Vitor'a teşekkür ederim. İsmail hocanın seninle ilgili planları var. Aldığın sürelerle ilgili. İnşallah daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER: "FENERBAHÇE'DE OLMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Arda Güler ise imza töreninde, "Benim için burada olmak büyük bir gurur. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye katkı sağlarız. Muhammed abinin dediği gibi bu imza benim için formalite. Biz imzamızı çok önceden attık. İnşallah hepimiz kulübümüze katkı yaparız. İyi ki Fenerbahçe!"

EMRE DEMİR'LE İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER

Barcelona eylül ayında Kayserispor'un altyapısından yetişen Emre Demir'le, gelecek sezondan geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 18 yaşındaki futbolcu 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atarken, serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenmişti.

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Sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamlayacak olan Emre Demir'i yakından takip eden Barcelona, Galatasaray maçı öncesi genç futbolcuyla görüşme kararı aldı.

XAVI'YLE TANIŞACAK, GELECEK SEZONA DAİR...

İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ve kulüp danışmanı Jordi Cruyff, Galatsaray maçı için İstanbul'a gelen kafilede yer alarak Emre Demir'le görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktör Xavi'nin de katılacağı ve oyuncuyla tanışacağı görüşmede Emre Demir'in son durumunun konuşulacağı ve gelecek sezona dair düşüncelerin aktarılacağı belirtildi.

400 BİN TL'YE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi'nde 4 gol kaydeden Arda Güler, Süper Lig'de 6 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistle oynadı.