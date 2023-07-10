Son Dakika: Arda Güler'den büyük fedakârlık! Jude Bellingham ile akşam yemeğinde buluştu ve bu sabah...

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Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, İspanya kariyerine hırslı başladı.

İmza töreninde Real Madrid'e oynamaya geldiğini ısrarlar vurgulayarak La Liga devinde efsane olmak istediğini söyleyen Arda Güler, önümüzdeki sezon bir başka bir takıma kiralanmayacağının sözünün aldığının altını çizmişti.

KAMPA EN ERKEN KATILAN İSİMLERDEN

Real Madrid kariyerine hızlı ve etkili bir giriş yapmak isteyen milli futbolcu, tatilini yarıda keserek başkent temsilcisinin yeni sezon kampına katıldı.

Sahaya inmek için sabırsızlanan 18 yaşındaki futbolcu, bu sabah tesislere giden ilk futbolcular arasında yer alarak ilk antrenmanına çıktı.

BELLINGHAM İLE YEMEKTE BULUŞTU

Real Madrid'in sezon öncesi kampına ilk katılan oyuncu olan bir başka transfer Jude Bellingham, akşam yemeğinde Arda Güler ile buluştu. İkilinin yemek yediği restoranda bir futbolseverle çekildiği hatıra fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

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