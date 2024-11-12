Son Dakika: Arda Güler, son kararını yönetime iletti! 'Fenerbahçe...'

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir türlü forma şansı vermediği milli futbolcunun kiralık olarak başka bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

'KİRALIK GİTMEK İSTİYOR! İHTİMALLERDEN BİRİ DE FENERBAHÇE'

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak gitmek istiyor” dedi.

Fenerbahçe ihtimali hakkında da konuşan Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini duyurdu.

DiarioMadridista'da yer alan habere göre de Arda Güler, Real Madrid'de son dönemde fazla süre alamadığı için Ocak ayında kiralık olarak gitme isteğini yönetime iletti.

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Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.