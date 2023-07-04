Son Dakika: Arda Güler için sürpriz transfer iddiası! Real Madrid ve Barcelona derken ilginç teklif...

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Fenerbahçe'de Arda Güler'in ailesiyle beraber vereceği karar merakla bekleniyor. Sezonun ilk antrenmanını yapan Sarı-lacivertli takımda izinli olan Arda Güler'in milli takımlara giden diğer futbolcular gibi çalışmalara 5 Temmuz'da dahil olması bekleniyor.

KARARINI BUGÜN BİLDİRECEK

Ağırlıklı olarak başkan Ali Koç’un teknesinde geçirdiği Bodrum tatilini sürdüren ve burada Koç’un yanı sıra, genel sekreter Burak Kızılhan, Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Futbol Direktörü Mateu Alemany ile görüşen Arda'nın transferiyle ilgili kararını 4 Temmuz Salı günü (Bugün) kulübe bildirmesi bekleniyor.

İstanbul'da Ali Koç ve İsmail Kartal ile özel görüşmeler yapacak olan genç yıldız kararını verip yol haritasını belirleyecek.

BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ DUYURDULAR! 1 MİLYAR EURO DETAYI...

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Barça Times'ın haberine göre Arda Güler transferinde mutlu sona en yakın olan taraf Barcelona. Haberde 18 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Katalan devinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 23 milyon euroluk bir bonservis paketi önerdiği, Arda Güler'e ise 10 milyon euroyu bulan imza parası teklif ettiği ifade edildi.

Arda'yı 5 yıllığına renklerine bağlamayı planlayan Barcelona'nın serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirleyeceği yazıldı.

REAL BETIS'TEN BARCELONA'YA TEKLİF

Barcelona'ya transferi daha muhtemel gözükür hale gelen Arda Güler'in yeni sezonda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi talep ediliyor ama işleri değiştirecek opsiyonlar da söz konusu. İspanyol basını, genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak kadroya katmak isteyen ekiplerin olduğunu belirtiyor.

ElGolDigital'in haberine göre Real Betis, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Barcelona veya Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katması durumunda ilk takımda şans bulmasının zorluğunu faktör olarak kullanarak Arda Güler'i bir sezon kiralık olarak oynatmayı planlıyor. Nitekim Sport, Real Betis'in bu talebini Barcelona tarafına da ilettiği ve bu gelişmenin kulüp tarafından bilinmekte olduğunu aktardı.

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