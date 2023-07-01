×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Arda Güler için flaş iddia: Barcelona'nın Fenerbahçe teklifini reddetti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer Haberleri#Arda Güler Transfer Haberleri
Son Dakika: Arda Güler için flaş iddia: Barcelonanın Fenerbahçe teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 08:35

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için ilk resmi transfer hamlesi Barcelona’dan geldi. Katalan ekibinin teklifinin detayları ortaya çıkarken Fenerbahçe'de kiralık oynama önerisiyle ilgili Arda Güler'in isteği çok farklı. İşte o iddia...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transfer olacağı kulüp hala netleşmedi. Avrupa'nın dev kulüpleri oyuncuyla net temaslar kurarken belki de en ciddi hamle Barcelona'dan geldi.

Katalan kulübünün sportif direktörü Deco ve Futbol şube sorumlusu Mateu Alemany 18 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul’a geldi.

Barcelona kanadı Arda Güler'le görüşürken buluşmaya dair ilk detaylar da ortaya çıktı.

Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Laporta'nın planının, oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin düşüncesine çok uyduğunu ifade etti. Gazete ayrıca Fenerbahçe ve Arda’nın Barcelona’ya prensipte evet dediğini ancak çözülmesi gereken bazı problemler olduğunu da yazdı.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DE 1 YIL OYNAMA FİKRİNE SICAK DEĞİL İDDİASI

Haberin Devamı

Fakat Arda Güler kanadında durum çok daha farklı. Bodrum’da Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüşen oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'yi takip eden gazeteci Senad Ok'un verdiği bilgiye göre Arda Güler, Barcelona'nın, "Bonservisini şimdi alalım, 1 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oyna" teklifine sıcak bakmıyor. Arda, transferin hemen gerçekleşmesini istiyor.

Öte yandan Barcelona'nın, finansal sorununu çözebilmek için Fenerbahçe ve Arda Güler’den bir hafta süre istediği ifade edildi. Deco transferle ilgili Fenerbahçe’ye geri dönüş yapacak.

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma opsiyonu bulunan milli futbolcunun sözleşmesinde sonraki satıştan %20 pay maddesi de bulunuyor.

Bir başka iddiaya göre ise Arda Güler, Barcelona'nın teklifine daha alt seviye takımlarda düzenli oynamak istediği gerekçesiyle sıcak bakmıyor. Bu nedenle Sevilla, Dortmund gibi kulüpler ön planda.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye Japon 10 numara Michael Skibbenin öğrencisi Takumu Kawamura...Fenerbahçe'ye Japon 10 numara! Michael Skibbe'nin öğrencisi Takumu Kawamura...Haberi Görüntüle

 

Son Dakika: Arda Güler için flaş iddia: Barcelonanın Fenerbahçe teklifini reddetti


BAŞKAN DA AÇIKLAMIŞTI

Deco'nun Türkiye'ye gelmesinin basına yansımasının ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta, şu açıklamaları yapmıştı:

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

Haberin Devamı

GÖRÜŞMENİN SONUCUNU DUYURDULAR

İspanya basınından Toni Juanmarti, görüşmenin sonucuyla ilgili paylaştığı haberde "Yapılan son görüşmenin ardından Barcelona cephesi, Arda Güler'in kendini Barcelona'ya daha yakın hissettiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Milan ve Real Madrid'in ilgisi devam etse de Barcelona'nın, oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.

BarçaTimes gazetesi ise Deco'nun, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığını duyurdu.

Habere göre; Barcelona, Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek. Bu formülle birlikte Arda Güler, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

Haberin Devamı

BARCELONA POLE POZİSYONUNDA

Barcelona'ya yakın bir diğer gazete olan Sport, Barcelona'nın, Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında 'pol' pozisyonunda olduğunu yazdı.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer Haberleri#Arda Güler Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru