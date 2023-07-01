Son Dakika: Arda Güler için flaş iddia: Barcelona'nın Fenerbahçe teklifini reddetti

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transfer olacağı kulüp hala netleşmedi. Avrupa'nın dev kulüpleri oyuncuyla net temaslar kurarken belki de en ciddi hamle Barcelona'dan geldi.



Katalan kulübünün sportif direktörü Deco ve Futbol şube sorumlusu Mateu Alemany 18 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul’a geldi.

Barcelona kanadı Arda Güler'le görüşürken buluşmaya dair ilk detaylar da ortaya çıktı.

Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Laporta'nın planının, oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin düşüncesine çok uyduğunu ifade etti. Gazete ayrıca Fenerbahçe ve Arda’nın Barcelona’ya prensipte evet dediğini ancak çözülmesi gereken bazı problemler olduğunu da yazdı.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DE 1 YIL OYNAMA FİKRİNE SICAK DEĞİL İDDİASI

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Fakat Arda Güler kanadında durum çok daha farklı. Bodrum’da Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüşen oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'yi takip eden gazeteci Senad Ok'un verdiği bilgiye göre Arda Güler, Barcelona'nın, "Bonservisini şimdi alalım, 1 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oyna" teklifine sıcak bakmıyor. Arda, transferin hemen gerçekleşmesini istiyor.

Öte yandan Barcelona'nın, finansal sorununu çözebilmek için Fenerbahçe ve Arda Güler’den bir hafta süre istediği ifade edildi. Deco transferle ilgili Fenerbahçe’ye geri dönüş yapacak.

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma opsiyonu bulunan milli futbolcunun sözleşmesinde sonraki satıştan %20 pay maddesi de bulunuyor.

Bir başka iddiaya göre ise Arda Güler, Barcelona'nın teklifine daha alt seviye takımlarda düzenli oynamak istediği gerekçesiyle sıcak bakmıyor. Bu nedenle Sevilla, Dortmund gibi kulüpler ön planda.





BAŞKAN DA AÇIKLAMIŞTI

Deco'nun Türkiye'ye gelmesinin basına yansımasının ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta, şu açıklamaları yapmıştı:

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

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GÖRÜŞMENİN SONUCUNU DUYURDULAR

İspanya basınından Toni Juanmarti, görüşmenin sonucuyla ilgili paylaştığı haberde "Yapılan son görüşmenin ardından Barcelona cephesi, Arda Güler'in kendini Barcelona'ya daha yakın hissettiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Milan ve Real Madrid'in ilgisi devam etse de Barcelona'nın, oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.

BarçaTimes gazetesi ise Deco'nun, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığını duyurdu.

Habere göre; Barcelona, Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek. Bu formülle birlikte Arda Güler, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

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BARCELONA POLE POZİSYONUNDA

Barcelona'ya yakın bir diğer gazete olan Sport, Barcelona'nın, Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında 'pol' pozisyonunda olduğunu yazdı.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.