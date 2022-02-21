Son Dakika: Arda Güler, Fenerbahçe'ye nasıl geldi? İşte keşfedildiği maç...

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Altyapı Oyuncu İzleme Birimi Sorumluluğunu üstlendiği dönemde Fenerbahçe’ye birçok oyuncu kazandıran Serhat Pekmezci, şu an sarı-lacivertlilerin gönlünde taht kuran genç oyuncu Arda Güler’in transfer hikayesini ve potansiyelini Haberglobal.com.tr'den Sercan Hamzaoğlu'na anlattı.

ARDA GÜLER’İ NASIL KEŞFETTİNİZ, DİKKATİNİZİ NASIL ÇEKTİ?

Ben 1 Aralık 2018’de göreve başladım. O dönem Ankara’da Altınordu dönemimden keşfettiğim bir çocuk vardı, Ankara’da oynuyordu, Osmanlıspor’da. Onu izlemek için Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçını izlemeye gittim. Gittiğimde Arda’yı gördüm. Gerek yetenekleri gerekse karakteri beni etkiledi. 2-1 maçı kaybetmişlerdi, hatta son 15 dakika ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen oyunu bırakmadı. Maç sonu gözyaşı döktü. Babasının arabasına binene kadar takip ettim. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördüm.

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TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

O dönemki sportif direktörümüz Damien Comolli’ye özel bir raporla Arda’yı ilettik. Kaçmaması gerekiyordu, transfer etmeliydik. Çünkü biz ilgilenince diğer kulüpler de devreye girecekti. 1 hafta 10 gün sonuç alamayınca Arda’nın görüntülerinden oluşan bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim. Yoksa transfer yapamayacaktık. Başkan izledikten sonra temas kurdu. Çok iddialı geldi ilk söylemimiz, ’15-16 yaşında A takımda süre alabilir’ dedik. Avrupa çapında bir oyuncu olduğundan bahsettim, saha dışındaki kalitesini de anlattım.

Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu, çok iyi bir ailesinin olduğunu kendisine raporladım. Transferin son günü 20 Şubat 2019’da kendisini transfer ettik. 150 bin liralık bir bonservis ücretiyle ve bir miktar sonraki satış payıyla. Arda’nın Fenerbahçe sevgisinin pekişmesi için Fenerbahçe Koleji’nin sınavlarına soktuk ve başarılı olarak kazandı. Hala da Fenerbahçe Koleji’nin bir öğrencisidir.



BAŞKAN ALİ KOÇ’U GENÇ BİR OYUNCUYA BU PARAYI VERMEYE NASIL İKNA ETTİNİZ?



Arda U14’de oynayan 13.5 yaşında bir çocuktu. Başkanımızı o dönem çok tanımıyordum ama sonuçta Ali Koç. Kendisine gözünü kırpmadan bu parayı vermesi gerektiğini söyledim. Bana, "Sen olsan ne kadar verirsin" diye sordu, benim cevabım "500 bin lirayı gözümü kırpmadan veririm" oldu. "Ne diyorsun" dedi. Sonra "250 bin istiyorlar, pazarlık yapacağız." dedi. Ben de kendisine "200’e düşerlerse hiç 1 saniye bile tereddüt etmeyin" diye cevap verdim.

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Tabi bu da bir risk. Yetenekli oyuncunun transferi ilk adım. Gelişimi için şartlar gerekiyor. Yanılmıyorsam 3.5 yılda üçüncü akademi direktörü, iki sportif direktör, ciddi bir antrenör değişimi olmasına rağmen Arda ayakta kaldı. Başkanımızda verdiği ücret kararından dolayı büyük memnuniyet duyuyordur. Ben o dönem başkanın vizyonuna çok inanmıştım. Oyuncuları ikna ederken bunu kullandık. Fenerbahçe Koleji’nde okumalarını sağlamak da ayrı bir ayrıcalık. Bize başkanımız bu konuda destek oldu. Okuyarak, Fenerbahçelilik ruhunu hissetmek de önemli.

ÇOCUK YAŞTA İSTANBUL’A GELMENİN SIKINTISINI YAŞADI MI?

Tabi biraz düşüşe geçti. Ailesinin Ankara’dan İstanbul’a taşınması gerektiğini, bir ev tutmamız gerektiğini anlattık yönetime. Sonra Arda’nın ailesini o sezonun sonunda İstanbul’a taşıdık.

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Pandemi döneminde de sürekli irtibattaydık. Dışarı çıkma yasağında bile Arda sürekli çalıştı. Oynadığı futbolla önce U16’ya geçti, sonra da U19’a. Geçen yıl da ocakta profesyonel sözleşme imzaladı. Yanılmadık, buna da emindik. Çok uygun bir miktara Fenerbahçe’ye bir yıldız kazandırdık. Bunun manevi olarak gururunu yaşıyoruz.

Onu olabildiğince menajerlerden de korumaya çalıştık. Bir gün başkanımızla imza atarken onu bugünlere getiren annesinin babasının olması gerektiğini, herhangi bir menajerin olmaması gerektiğini söyledik. Ekonomik olarak zor durumdayken hata yapabilir insanlar. Bunu da başardık. Sportif direktörümüz onu profesyonel yaptığında başkanımızın karşısına annesiyle babasıyla çıktı.

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POTANSİYELİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

Çok yüksek bir potansiyel, özel bir karakter. Dünyada 17-21 yaş arasındaki çocuklar ya kayboluyor ya da yıldız oluyor. Arda 100 yılda bir gelecek bir yetenek. Eğer geleceği doğru planlanırsa Real Madrid’de oynayacak bir yeteceğe sahip. Altınordu dönemimizde dünyada izlemediğimiz takım kalmadı. Her yerdeki yetenek havuzuna sahip olduğumuz için rahatlıkla kıyas yapabiliyoruz. Cengiz Ünder amatör kümede oynarken "A Milli Futbol Takımı’nda oynayacak" dediğimde gülenler olmuştu. O da yanıltmadı beni. Arda’nın en sevdiği takım Fenerbahçe’den sonra Manchester United. Eğer gelişimi doğru planlanır ve süre alırsa hem Fenerbahçe’ye büyük bir ekonomik kazanç sağlar hem de Real Madrid’de oynayacak düzeye gelir.

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ARDA NASIL BİRİ?

Arda gelişime aç. Her maçtan sonra bizle konuşurdu, eksiklerini öğrenmek için. Ailesi çok kıymetli ve değerli. Ailesi çok olgun aklı başında, ayakları yere sağlam basan insanlar. Onlar da Arda’nın şımarmaması için her şeyi yapacaktır. 16-17 yaşında bir oyuncu ama 30 yaşındaki tecrübeli bir oyuncunun kafa yapısına sahip. Sıra dışı bir özgüvene sahip. Mental gücü, kendine olan güveni, hedeflerini yüksek tutması… O statta erken yaşta oynayacağını biliyorduk. Çok istiyordu Kadıköy’de Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmayı. Fenerbahçe’ye sıra dışı bir oyuncu kazandırdık. Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkmaz diye bir algı vardı. Ama Arda bu algıyı altına üstüne getirecektir.